Zeit: Шольц впервые за два года хочет провести телефонный разговор с Путиным

Канцлер Германии Олаф Шольц хочет впервые почти за два года провести телефонный разговор с лидером России Владимиром Путиным, сообщает Европейская правда.

Об этом изданию Die Zeit стало известно из правительственных кругов.

По сообщению, рассматривается возможность телефонного разговора накануне встречи G20 в Бразилии в ноябре. Однако просьбы о разговоре со стороны Берлина пока не поступало.

Шольц станет первым главой правительства из стран, наиболее поддерживающих Украину, который возобновит прямой контакт с Путиным, если ему это удастся.

Последний телефонный разговор между Шольцем и Путиным состоялся в декабре 2022 года.

Президент США Джо Байден, президент Франции Эмманюэль Макрон и бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также в последний раз говорили напрямую с Путиным в 2022 году.

Напомним, в середине октября в Германии состоятся переговоры по дальнейшей поддержке Украины с участием президента Джо Байдена и других мировых лидеров.

США и Германия являются крупнейшими поставщиками оружия в Украину.

На прошлой неделе на полях Генеральной ассамблеи ООН проходила встреча Владимира Зеленского и канцлера Олафа Шольца за закрытыми дверями без переводчиков.