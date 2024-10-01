Удар РФ по Запорожью: погиб человек, еще семеро ранены

Российские военные атаковали Запорожье авиабомбами: один человек погиб, семь ранены. Об этом сообщает начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, сообщает Укринформ.

"Россияне атаковали Запорожье авиабомбами. По состоянию на сейчас: Шесть раненых и один погибший" , - написал он.

Впоследствии Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила о семи пострадавших.

По данным ГСЧС, враг попал в пятнадцатиэтажку, в результате чего были частично разрушены верхние этажи и поврежден фасад дома, а также 25 автомобилей.