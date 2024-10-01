Удар РФ по Запорожью: погиб человек, еще семеро ранены
Российские военные атаковали Запорожье авиабомбами: один человек погиб, семь ранены. Об этом сообщает начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, сообщает Укринформ.
"Россияне атаковали Запорожье авиабомбами. По состоянию на сейчас: Шесть раненых и один погибший", - написал он.
Впоследствии Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила о семи пострадавших.
По данным ГСЧС, враг попал в пятнадцатиэтажку, в результате чего были частично разрушены верхние этажи и поврежден фасад дома, а также 25 автомобилей.
"Чрезвычайники деблокировали двух человек из лифта, которые после осмотра медиков отказались от госпитализации. Кроме того, значительные разрушения получили частные дома и хозяйственные постройки в одном из районов города. Произошло несколько возгораний. Продолжаются поисковые и аварийно-спасательные работы. На местах событий работают соответствующие специалисты", – проинформировали спасатели.