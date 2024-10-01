Украина уменьшила импорт электроэнергии более чем на 7% – мониторинг

В сентябре 2024 г. Украина сократила импорт электроэнергии на 7,5% по сравнению с августом 2024 г. – до 438 тыс. МВт-ч. Об этом свидетельствуют данные мониторинга, сообщает ExPro.

Поставки сократились по всем направлениям, кроме Польши. Из Польши в сентябре было поставлено 86,1 тыс. МВт-ч, что на 78% больше объемов августа.

Наибольшую долю в структуре импорта электроэнергии продолжает занимать Венгрия (35%). Доля Словакии составляет 24,5%. Из Молдовы было импортировано 16,5 тыс. МВт-ч, в то же время часть этих объемов – это реимпорт из Румынии.

По сравнению с сентябрем 2024 г. импорт электроэнергии в течение первого месяца осени этого года вырос более чем в 18 раз.