Кабмин разрешил командирам призывать добровольцев без участия ТЦК

Кабинет министров на своем заседании 1 октября внес изменения в порядке проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации, на особый период, предоставив право командирам воинских частей осуществлять призыв добровольцев, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают пресс-служба Минобороны, представитель КМУ в парламенте Тарас Мельничук в Telegram.

"Предоставлено право командирам воинских частей осуществлять комплектование боевых воинских частей за счет добровольцев, которые изъявляют желание проходить военную службу по призыву по мобилизации, на особый период".

Сообщается, что командирам воинских частей также предоставлено право осуществлять их комплектование за счет добровольцев, которые изъявляют желание проходить военную службу по призыву по мобилизации, на особый период.

Согласно изменениям, для Генерального штаба ВСУ предусмотрены полномочия определять перечень воинских частей, командирами которых осуществляется призыв резервистов (кроме резервистов, заключивших контракт на прохождение службы в военном резерве) и военнообязанных по мобилизации.

"Мы максимально эффективно используем мотивацию украинцев защищать свое государство от российской вооруженной агрессии, давая возможность попасть на военную службу именно в то подразделение, которое выбрали. Бригады получили инструменты, о которых уже давно просили, - проводить качественный рекрутинг, результатом которого является адресный призыв добровольцев. Это постановление является инструментом, позволяющим существенно уменьшить время рекрутинга и гарантирует, что каждый и каждая сможет присоединиться туда, где его или ее желание и умение совпадают с потребностями обороны", - прокомментировал министр обороны Украины Рустем Умеров.

Принятое правительством постановление вносит изменения в порядок проведения призыва на военную службу по мобилизации, утвержденный постановлением Кабинета министров № 560 от 16.05.2024.

Предыстория: