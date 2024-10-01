Шмыгаль: Украина до конца года изготовит 1,5 миллиона дронов

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что до конца года Украина изготовит 1,5 миллиона дронов, сообщает Экономическая правда.

Об этом он сообщил во время заседания правительства.

По словам главы правительства, Украина ежедневно работает с партнерами над увеличением поставок оружия и усилением развития собственного ОПК.

"До конца года изготовим 1,5 миллиона дронов" , - заявил он.

Он добавил, что в 2023 году производство оружия в Украине выросло втрое.

Напомним:

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в 2024 году украинские производители уже законтрактовали миллион дронов, и эта цифра будет расти.