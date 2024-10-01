Президент Владимир Зеленский ввел первого замминистра обороны Ивана Гаврилюка в состав Ставки Верховного главнокомандующего. Соответствующий указ №678/2024 обнародован на сайте президента.

В документе со ссылкой на статью 8 Закона Украины «Об обороне Украины» и основании предложения Совета национальной безопасности и обороны Украины сообщается о решении "ввести в персональный состав Ставки Верховного главнокомандующего Гаврилюка Ивана Юрьевича — первого заместителя министра обороны Украины".

Указ вступает в силу дня опубликования.

Напомним, 19 сентября президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в состав Ставки Верховного главнокомандующего. А именно, утвердил в персональном составе Ставки советника Президента по стратегическим вопросам Александра Камышина (вне штата). Также глава государства ввел в персональный состав Ставки вице-премьер-министра по восстановлению - министра развития общин и территорий Алексея Кулебу, министра иностранных дел Андрея Сибига, министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Германа Сметанина. В то же время президент вывел из состава Ставки экс-глава МИД Дмитрия Кулебу.