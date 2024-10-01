5 наиболее распространенных вопросов о лазерной эпиляции

Одной из наиболее популярных косметических процедур сегодня является лазерная эпиляция. Это безопасный, эффективный и практически безболезненный метод избавления от нежелательных волос на теле. Однако, как и со всеми косметическими манипуляциями, вокруг лазерной эпиляции существует немало мифов.

Самые популярные вопросы о лазерной эпиляции

Из-за недостаточной информированности у женщин и мужчин возникают сомнения. Настолько ли это эффективно? Не вредит ли лазерка здоровью? Так ли она хороша для разных участков или типов кожи? Мы обратились за помощью к опытному косметологу клиники MED CITY и попросили его ответить на самые распространенные вопросы о лазерной эпиляции.

1. Безопасна ли лазерная эпиляция для кожи?

Лазер воздействует только на меланин. Это пигмент, который отвечает за цвет волос. Лазерный луч нагревает меланин, вследствие чего разрушается структура волоса и прекращается его дальнейший рост. Окружающие ткани при этом не повреждаются.

Очень важно, чтобы процедуру проводил грамотный специалист. Он обязан соблюдать рекомендации, в совершенстве владеть аппаратом, учитывать особенности кожи каждого пациента – так вы избежите раздражений и гиперпигментации.

2. За сколько сеансов можно полностью удалить волосы на теле?

Все зависит от индивидуальных особенностей пациента:

типа и цвета его волос;

гормонального фона;

участка тела, на котором удаляются волосы;

типа кожи;

густоты волос.

В среднем, чтобы добиться желаемого результата, требуется от 6 до 10 процедур

3. Для всех ли типов кожи подходит лазерка?

Да, современные аппараты замечательно справляются с разными типами кожи: светлой, темной, загорелой и даже чувствительной. Квалифицированный специалист сможет подобрать тип лазера под особенности волос и кожи каждого пациента.

4. Больно ли делать лазерную эпиляцию?

Зависит от зоны, на которой вы удаляете волосы. Например, участки с тонкой кожей – лицо, бикини – более чувствительные. Во время процедуры вы можете испытывать легкое покалывание. Если у вас низкий болевой порог, специалист может применить анестезирующий крем на обрабатываемый участок.

Также уровень боли или дискомфорта может зависеть от аппарата. Более современные модели имеют системы охлаждения, которые делают процедуру гораздо комфортнее.

5. Какие противопоказания к лазерной эпиляции?

Процедура имеет противопоказания, поэтому о своем состоянии нужно предупреждать врача заранее. Не рекомендуется проводить лазерку в следующих случаях:

во время беременности и лактации;

если на коже есть воспалительные процессы в активной фазе;

когда есть онкологические заболевания;

если вы принимаете некоторые виды медикаментов – например, ретиноиды или антибиотики;

при нарушении работы эндокринной системы.

Где сделать лазерную эпиляцию в Киеве

Мы постарались дать развернутые ответы, которые помогут вам принять осознанное решение. Более подробно узнать о теме лазерной эпиляции в Киеве можно на сайте MED CITY. Также вы можете записаться в клинику на консультацию со специалистом или пройти процедуру лазерной эпиляции.

В медцентре используется высокотехничное косметологическое оборудование DEKA (Италия). Оно позволяет проводить процедуру быстро, безболезненно, безопасно и результативно. На сайте MED CITY вы можете ознакомиться с прайсом, узнать больше о врачах или записаться на прием.