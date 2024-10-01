Суд в четвертый раз не смог избрать меру пресечения львовскому псевдоактивисту Стахиву

Галицкий районный суд Львова на четвертом подряд заседании не смог избрать меру пресечения для антивакцинатора Остапа Стахива и объявил очередной перерыв, сообщает Суспільне.

Отмечается, что заседание началось в 10:18. Стахив подал ходатайство об отводе прокурора Олега Ковальчука, обвинив его в «фальсификации доказательств».

Однако судья заявил, что этот вопрос не касается рассмотрения меры пресечения и должен решаться другим следственным судьей.

Позже Стахив зачитал ходатайство об отводе следователя, утверждая, что тот «сговорился с судьей» Виктором Романюком, и пообещал подать заявление в ГБР. Судья отклонил это ходатайство, отметив, что участие следователя не является обязательным для избрания меры пресечения, и обвинил Стахива в злоупотреблении правом на отвод.

Следующее заседание назначено на 2 октября.

Ранее, 27 сентября Остап Стахив не явился на судебное заседание в Галицкий районный суд Львова.

По словам прокурора, Стахива дважды вызывали в суд — 25 сентября и 27 сентября, куда он оба раза не явился и не сообщил о причинах своего отсутствия.