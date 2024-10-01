Партизаны уничтожили машину с оккупантами в Мелитополе - ГУР

Днем вторника, 1 октября, во временно оккупированном Мелитополе были слышны звуки взрыва. Подпольям был уничтожен автомобиль с русскими военными.﻿ Со ссылкой на Главное управление разведки Украины, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

"1 октября 2024 года, в День защитников и защитниц Украины, у завода автотракторных запчастей во временно оккупированном Мелитополе взорвался автомобиль ВАЗ 2110" , - рассказали в ГУР.

По их данным, в салоне авто находились три военнослужащих российской оккупационной армии.

Следует отметить, что операцию по уничтожению оккупантов, причастных к жестокому террору местного населения, под координацией ГУР провели украинские подпольщики. Они устроили врагу минную ловушку.