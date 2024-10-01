Украина приближается к самому мрачному периоду в войне - FT

Украинское общество истощено войной, при этом российские оккупанты продолжают продвигаться. Так оценивает ситуацию Financial Times, сообщает Новое время.

В материале говорится, что российские оккупанты, несмотря на огромные потери, продолжают продвигаться.

При этом правительству Украины придется решить проблему с российским наступлением, а также истощенным войной обществом и дефицитом электроэнергии зимой. Вдобавок Киев столкнулся с давлением союзников, требующих найти путь к урегулированию конфликта путем переговоров.

Украинские военнослужащие, которые обороняют позиции возле Покровска Донецкой области, жалуются на нерешительность США дать разрешение Украине наносить удары их дальнобойным оружием вглубь РФ.

Один из операторов дронов заявил изданию, что если бы можно было воевать «обеими руками, а не с одной рукой, связанной за спиной», то ВСУ могли бы иметь шанс против российских оккупантов.

«Довольно трудно представить, что мы сможем отбросить врага назад к границам 1991 года» , — отметил один из украинских военных.

Журналисты отмечают, что теперь украинские военные хотят переговоров с Россией, чтобы таким образом положить конец «вечной войне». В частности, один из военных объяснил такое желание опасением, что его сын может провести большую часть своей жизни в боях, а его внук — может унаследовать «этот бесконечный конфликт».

«Если США перекроют кран, нам конец» , — сказал изданию еще один офицер.

Глава комитета Верховной рады по вопросам внешней политики Александр Мережко в комментарии FT отметил, что украинское общество истощено войной.

По оценке журналистов, Зеленский и его команда испытывают все большее давление со стороны западных партнеров, требующих найти путь к урегулированию через переговоры. А также есть опасения, что позиции Украины слишком слабы, чтобы обеспечить честное соглашение прямо сейчас, сообщает FT.

«Большинство игроков хотят здесь деэскалации» , — заявил изданию украинский чиновник.

Отдельным пунктом FT уточняет, что самая большая угроза со стороны союзников исходит от США. Так, возможная победа на выборах республиканца Дональда Трампа может принести Украине невыгодное мирное соглашение под угрозой прекращения военной помощи. При этом европейские союзники, при всем желании, не смогут удовлетворить военные потребности Украины, уточняют журналисты.