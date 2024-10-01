В израильском Тель-Авиве произошла стрельба: есть погибшие и раненые

В Тель-Авиве в Израиле вечером 1 октября произошла стрельба. Сейчас на месте инцидента работают медики и правоохранители, есть погибшие и раненые﻿. Об этом пишет издание The Times of Israel, сообщает Деловая столица.

Израильские журналисты сообщили, что стрельба произошла в Яффе, что на юге Тель-Авива. Туда после сообщений о выстрелах оперативно прибыли полицейские и скорые.

Инцидент, по предварительным данным, случился на улице Иерусалимской в городе. Полиция говорит, что стрельба в Яффе является вероятным терактом. Медики говорят, что в результате нападения есть несколько пострадавших.

Служба скорой помощи Magen David Adom сообщает, что оказывает помощь нескольким людям, которые травмировались из-за стрельбы в Яффе. Некоторые из граждан – без сознания.

По состоянию на 19:35, по предварительным сообщениям израильских СМИ, известно о по меньшей мере 10 раненых, в том числе двое в тяжелом состоянии. В нападении участвовали по меньшей мере двое вооруженных лиц.

Израильский журналист Эмануэль Фабиан опубликовал фото с камер наблюдения, на которых изображены вероятные лица, которые могли осуществить стрельбу в Тель-Авиве. На кадрах видно, как террористы выходят из трамвая, а также как один нападающий открывает огонь по телу мужчины на земле.

At least two terrorists, one of whom is seen armed with an assault rifle, carried out the shooting attack in Jaffa, according to surveillance camera images. pic.twitter.com/wOP9ItbGVP — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 1, 2024

Журналист также сообщил, что один из нападавших, скорее всего, был ликвидирован. Другому пока удалось скрыться от правоохранителей.