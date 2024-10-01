В израильском Тель-Авиве произошла стрельба: есть погибшие и раненые
В Тель-Авиве в Израиле вечером 1 октября произошла стрельба. Сейчас на месте инцидента работают медики и правоохранители, есть погибшие и раненые. Об этом пишет издание The Times of Israel, сообщает Деловая столица.
Израильские журналисты сообщили, что стрельба произошла в Яффе, что на юге Тель-Авива. Туда после сообщений о выстрелах оперативно прибыли полицейские и скорые.
Инцидент, по предварительным данным, случился на улице Иерусалимской в городе. Полиция говорит, что стрельба в Яффе является вероятным терактом. Медики говорят, что в результате нападения есть несколько пострадавших.
Служба скорой помощи Magen David Adom сообщает, что оказывает помощь нескольким людям, которые травмировались из-за стрельбы в Яффе. Некоторые из граждан – без сознания.
По состоянию на 19:35, по предварительным сообщениям израильских СМИ, известно о по меньшей мере 10 раненых, в том числе двое в тяжелом состоянии. В нападении участвовали по меньшей мере двое вооруженных лиц.
Израильский журналист Эмануэль Фабиан опубликовал фото с камер наблюдения, на которых изображены вероятные лица, которые могли осуществить стрельбу в Тель-Авиве. На кадрах видно, как террористы выходят из трамвая, а также как один нападающий открывает огонь по телу мужчины на земле.
Журналист также сообщил, что один из нападавших, скорее всего, был ликвидирован. Другому пока удалось скрыться от правоохранителей.