ОГП проверяет информацию о расстреле оккупантами 16 украинских военнопленных под Покровском

Российская армия расстреляла 16 украинских военнопленных в районе поселков Николаевка и Сухой Яр Покровского района Донецкой области – это самый массовый известный случай казни украинских военнопленных на линии фронта.﻿﻿ Об это заявили в Офисе генпрокурора, сообщает Украинская правда.

"1 октября 2024 года в Telegram-каналах появилась информация о вероятном расстреле представителями ВС РФ 16 украинских военнослужащих. По данным медиа, очередное военное преступление российская оккупационная армия совершила в районе поселков Николаевка и Сухой Яр Покровского района.

На обнародованном видео зафиксировано, как под контролем врага военнослужащие ВСУ, взятые в плен, вышли из лесопосадки. После того как они выстроились в шеренгу, оккупанты умышленно открыли по ним огонь на поражение. Раненых, которые подавали признаки жизни, добили в упор автоматной очередью" , - говорится в сообщении.

В ОГП проверяют опубликованный материал. По словам генпрокурора Андрея Костина, это самый массовый известный случай казни украинских военнопленных на линии фронта.

Правоохранители акцентируют, что такие действия являются циничным и грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируются как тяжкое международное преступление.