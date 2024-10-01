Рютте заявил, что Китай не может поддерживать РФ без ущерба для собственных интересов

Пекин не может и дальше подпитывать самый большой в современной истории конфликт в Европе без того, чтобы не навредить своим собственным интересам и репутации. Об этом сегодня в Брюсселе во время первой пресс-конференции в должности руководителя Альянса заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, сообщает Укринформ.

«Поддержка Китаем российской военной промышленности стала решающим фактором, позволяющим России вести войну в Украине. Китай не может продолжать подпитывать этот самый большой конфликт в Европе со времен завершения Второй Мировой войны, без того, чтобы не нанести вред своим интересам и репутации» , - сказал Рютте.

Он напомнил, что Россия также получает военную поддержку от Северной Кореи и Ирана, что заставляет рассматривать вопросы безопасности в глобальном измерении.

«Фокус внимания НАТО должен быть сосредоточен на евроатлантической безопасности, чтобы наше население находилось в безопасности. Но нынешние угрозы все больше превращаются в глобальные. Поэтому я буду углублять партнерство со странами, близкими по убеждениям, далекими и близкими, которые разделяют наши ценности» , - отметил новый руководитель Альянса.

Он особо отметил роль партнерства НАТО с Европейским Союзом, позволяющим реализовывать потенциал сотрудничества в очень многих сферах, от совместной поддержки Украины до противодействия гибридным угрозам.

По словам Рютте, он также намерен содействовать расширению партнерства союзников по НАТО со странами Ближнего Востока, Северной Африки и Сахеля, чтобы поддержать стабильность в южном соседстве Альянса. Такое партнерство также позволит больше сделать в борьбе с терроризмом, который продолжает оставаться угрозой европейским государствам и их населению.

«В конце этого месяца Австралия, Новая Зеландия и Япония впервые примут участие во встрече министров обороны НАТО. Я надеюсь поприветствовать их и обсудить общие подходы к решению общих вызовов, которые встают перед нами» , - добавил Марк Рютте.

Как сообщалось, сегодня в брюссельской штаб-квартире НАТО состоялась церемония передачи полномочий от генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга к новому главе Альянса, бывшему премьер-министру Нидерландов Марку Рютте.