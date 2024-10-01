Новый премьер Франции пообещал поддержку Украине

Новый премьер-министр Франции Мишель Барнье заявил, что украинцы отстаивают общие ценности с французским народом, поэтому Франция будет оставаться на стороне Украины.﻿ Об этом глава нового французского правительства сказал в своей программной речи в Национальной ассамблее, сообщает Укринформ.

«Франция останется на стороне украинского народа» , - заявил Мишель Барнье с трибуны парламента, взяв паузу, поскольку эти слова сорвали аплодисменты в зале.

Он подчеркнул, что украинцы ведут справедливую и мужественную борьбу.

«Это люди (украинцы - ред.), которые два с половиной года после начала агрессивной войны продолжают сражаться и умирают, чтобы защитить свою свободу, суверенитет и территориальную целостность. Мы должны понимать, что они сражаются за защиту ценностей, которые являются и нашими, которые мы разделяем с ними» , - пояснил Барнье.

Он также заявил, что Франция будет направлять усилия на установление мира во всех точках, где продолжаются конфликты, поскольку способность французов брать на себя миротворческие инициативы уважается и воспринимается миром.

Главные проекты и видения своего правительства Барнье представлял почти полтора часа в переполненной Национальной Ассамблее.

Выступление сопровождалось шумом, устроенным членами ультралевой партии «La France Insoumise», размахивающими свои карточками для голосования в знак неповиновения премьеру, которого они считают нелегитимным.