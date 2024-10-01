Новый премьер Франции пообещал поддержку Украине
Новый премьер-министр Франции Мишель Барнье заявил, что украинцы отстаивают общие ценности с французским народом, поэтому Франция будет оставаться на стороне Украины. Об этом глава нового французского правительства сказал в своей программной речи в Национальной ассамблее, сообщает Укринформ.
«Франция останется на стороне украинского народа», - заявил Мишель Барнье с трибуны парламента, взяв паузу, поскольку эти слова сорвали аплодисменты в зале.
Он подчеркнул, что украинцы ведут справедливую и мужественную борьбу.
«Это люди (украинцы - ред.), которые два с половиной года после начала агрессивной войны продолжают сражаться и умирают, чтобы защитить свою свободу, суверенитет и территориальную целостность. Мы должны понимать, что они сражаются за защиту ценностей, которые являются и нашими, которые мы разделяем с ними», - пояснил Барнье.
Он также заявил, что Франция будет направлять усилия на установление мира во всех точках, где продолжаются конфликты, поскольку способность французов брать на себя миротворческие инициативы уважается и воспринимается миром.
Главные проекты и видения своего правительства Барнье представлял почти полтора часа в переполненной Национальной Ассамблее.
Выступление сопровождалось шумом, устроенным членами ультралевой партии «La France Insoumise», размахивающими свои карточками для голосования в знак неповиновения премьеру, которого они считают нелегитимным.
«Берегите Республику. Она хрупкая. Давайте позаботимся о Европе, это необходимо», - призвал Барнье в конце своей речи, выразив убеждение в коллективной способности преодолевать препятствия.