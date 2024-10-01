Зеленский заслушал доклад Буданова о военных планах оккупантов
Владимир Зеленский заслушал доклад руководителя ГУР Кирилла Буданова. Об этом президент сообщил в своем телеграмм-канале.
"Доклад начальника ГУР МО Кирилла Буданова. Все, что видит военная разведка по поводу намерений российских войск до конца текущего года, и наш ответ на них", - написал Зеленский.
Напомним, ранее глава государства заслушал доклады главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и начальника Генштаба Анатолия Баргилевича относительно ситуации на фронте.