Пункт пропуска "Орловка" на Дунае приостановил работу из-за атаки россиян

После ночной атаки россиян паромный пункт пропуска "Орловка" в Ренийском районе Одесской области на Дунае временно приостановил пропускные операции, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщила Государственная таможенная служба в Telegram.

Сообщается, что сейчас в пункте пропуска осуществляются мероприятия по стабилизации функционирования после ночной атаки врага.

Пропускные операции временно приостановлены до 11.00.

Таможенники попросили учитывать ситуацию при планировании поездки и пообещали сообщить о возобновлении работы.