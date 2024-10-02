Китай и РФ будут вносить вклад в поддержание стабильности в мире - Си Цзиньпин

Глава КНР Си Цзиньпин заверил российского правителя Владимира Путина в готовности Китая расширять всестороннее сотрудничество с РФ, а также совместно с Россией вносить вклад в поддержание стабильности на планете, сообщает Укринформ.

"Я придаю большое значение развитию китайско-российских отношений и готов работать с президентом Путиным, чтобы... постоянно расширять всестороннее сотрудничество между Китаем и Россией... и продолжать вносить вклад в поддержание мира и стабильности на планете" , - написал Си в приветственном послании Путину по случаю 75-летие установления дипотношений между двумя странами.

Китайский лидер добавил, что Китай и Россия являются мировыми и развивающимися странами, политическое взаимное доверие между которыми продолжает укрепляться, а их практическое сотрудничество достигло замечательных результатов.

Путин, отметили во внешнеполитическом ведомстве КНР, назвал современные российско-китайские отношения находящимися на рекордно высоком уровне за всю историю.

По словам хозяина Кремля, Россия и Китай активно сотрудничают в разных сферах, эффективно взаимодействуют в международных и региональных делах, и он верит, что "российско-китайское всеобъемлющее стратегическое партнерство будет продолжать укрепляться и способствовать безопасности и стабильности в Евразии и мире".

Напомним, западные страны неоднократно определяли Россию главной угрозой стабильности и мира на планете, в частности, в Госдепе США Россию считают "устойчивой глобальной угрозой", а большинство стран Евросоюза и высокий представитель ЕС Жозеп Боррель называют Россию экзистенциальной (существующей, пока существует РФ) – ред.) угрозой для Европы.