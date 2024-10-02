Китай впервые отправил военные корабли в Арктику вместе с РФ

Китай заявил, что корабли его береговой охраны впервые вошли в Северный Ледовитый океан, патрулируя воды совместно с российскими кораблями. Миссия подчеркивает крепнущее сотрудничество между Пекином и Москвой в регионе.﻿ Об этом сообщает Bloomberg, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Рейд произошел во время национального праздника Китая, сообщил военный канал государственной телекомпании CCTV. Хотя Россия пока официально не признала это, Береговая охрана США заявила, что 29 сентября были замечены два российских корабля и два китайских судна, проходящих через Берингово море, которое отделяет Россию от Аляски.

Береговая охрана Китая в отдельном заявлении 2 октября сообщила, что операция расширила диапазон ее навигационного диапазона, проверила "способность судов выполнять миссии в незнакомых водах и оказала мощную поддержку активному участию в международном и региональном управлении океаном".

Поскольку глобальное потепление растапливает арктические льды, открываются судоходные пути, которые могут сократить время в пути между Европой и Азией. Китай, не имеющий арктического побережья, относит этот регион к "новым рубежам", где он видит возможности для будущего влияния, наряду с глубоким морем, космическим пространством, киберпространством и искусственным интеллектом.

Совместное патрулирование также символизирует более тесные связи между Пекином и Москвой и их растущий интерес к Арктике. Их отношения изменились после вторжения Кремля в Украину в 2022 году, что сделало Россию все более зависимой от китайского финансирования арктических проектов. Китаю, в свою очередь, нужна Россия для доступа к холодным просторам, которые покрывают Землю.

"Эта недавняя активность демонстрирует возросший интерес к Арктике со стороны наших стратегических конкурентов" , - отметила в своем заявлении контр-адмирал США Меган Дин, командующая 17-м округом береговой охраны.

Военные Китая и России недавно отправили в общей сложности более 10 кораблей и более 30 самолетов для проведения совместных учений в Японском и Охотском морях с 10 по 27 сентября. Два флота также патрулировали северную часть Тихого океана.