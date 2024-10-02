Войска РФ готовятся к штурмам на Запорожском направлении – Силы обороны

Российские военные готовятся к штурмовым действиям в Запорожском направлении, их цель – полностью выйти на административные границы Донецкой области, а также оккупация города Запорожья. Об этом заявил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин, сообщает Радио Свобода.

"Сегодня наблюдается попытка противника сосредоточить силы и средства для ведения штурмовых действий. Подчеркиваю, не наступления, не наступательных действий, а штурмовых действий на определенных направлениях. В частности, это возле Приютного и возле Роботино. Возле Приютного цель этих действий для того, чтобы осуществить штурм и продвижение в направлении Великой Новоселки, чтобы взять под контроль именно Донецкую область и те территории, которые там остались, и перерезать логистические пути украинским соединениям, которые обороняют и Угледар, и дальше Курахово" , – рассказал он.

По его словам, у Работино противник также формирует подобные подразделения.

"Для того, чтобы тоже совершать действия штурмовые по захвату наших позиций, которые есть сегодня на так называемом Работинском этом выступлении. И двигаться дальше на Орехов" , - говорит Волошин.

Скопление российской техники в районе Работино подтверждает также другой военный по этому направлению – спикер 118 Отдельной механизированной бригады ВСУ Дмитрий Пелых. Впрочем, он считает, что целью российских войск является город Запорожье.

"Есть определенная информация, что они подтянули на это направление тяжелую бронированную технику, а также подвезли энное количество багги или «гольфкаров», это имеется в виду техника не российского производства. Относительно какой-то большей нагрузки людьми, то их еще не было. Очевидно, что они готовятся. Выглядит так, что им это Роботинское выступление мозолит глаза. И они бы хотели однозначно максимум его срезать, или пойти дальше, ведь в планах - захватить и Запорожье, ведь они как бы его присоединили к Российской Федерации, но город дальше является украинским" , – говорит Пелих.

Глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин утром 1 октября в эфире телемарафона сообщил о боях почти в центре Угледара, в самом городе остается 107 мирных жителей. Вечером 1 октября проект DeepState заявил, что российские войска оккупировали город.

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) в своем отчете 2 октября пишут, что силы РФ, вероятно, захватили Угледар, но это вряд ли кардинально изменит ход наступательных операций на западе Донецкой области.

Генштаб ВСУ эти сообщения не подтверждает.

Copyright © 2024 RFE/RL, Inc. Перепечатывается с разрешения Радио Свободная Европа / Радио Свобода