Эрдоган считает, что Израиль захочет распространить боевые действия на Турцию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военные операции Израиля на палестинских территориях и в Ливане могут вскоре распространиться на Турцию. Об этом Эрдоган сказал 1 октября во время своей речи на открытии парламента, сообщает Европейская правда.

Эрдоган отметил, что действия Израиля могут распространиться на другие страны региона и в конечном итоге достичь Турции.

"После Ливана, следующим местом, на которое (Израиль) бросит свой взгляд, я вам четко говорю, будет наша родина... Мечты (премьер-министра Беньямина) Нетаньяху включают Анатолию" , – заявил Эрдоган.

"Чего бы это ни стоило, Турция будет продолжать противостоять Израилю и будет приглашать мир к этой благородной позиции. Турция сделает все возможное, чтобы создать фронт человечности" , – добавил он.

Эрдоган также раскритиковал тех, кто выступает за то, чтобы Турция оставалась нейтральной в условиях эскалации.

"Мы сталкиваемся с оккупационной сетью, которая намерена погрузить весь регион в огонь. Никто, кто имеет хоть каплю совести, не может молчать перед лицом такой сети массового убийства" , – сказал Эрдоган.

"Так же, как Гитлер был остановлен, когда увидел себя в увеличительное стекло, так же будет остановлен и Нетаньяху" , – добавил он.

В июне Эрдоган обвинял Израиль в планах "распространить войну" на Ливан. Через несколько месяцев Израиль начал наземную операцию против боевиков "Хезболлы" на территории Ливана.

Напомним, Иран 1 октября нанес ракетный удар по Израилю – израильские военные говорят, что было выпущено около 180 ракет, большинство из которых были перехвачены.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал атаку "большой ошибкой" и пообещал, что Иран заплатит за нее.