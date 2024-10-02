Американская IT-компания уволила работников с российским гражданством

Американская IT-компания ABBYY уволила сотрудников с российским гражданством из своих офисов в Сербии, Венгрии и Кипре. Об уходе 30 сентября в сети Х сообщила бывшая сотрудница кипрского офиса компании. Информацию об увольнении также на условиях анонимности подтвердил один из сотрудников компании в сербском офисе, сообщает Радио Свобода.

"В воскресенье вечером в расписании появилась встреча с руководством компании, на которую было приглашено большинство сотрудников сербского офиса. В общем я догадался, к чему все идет – отключен чат, Мandatory Meeting в названии. На встрече говорили стандартные слова о том, что "мы приняли решение, нам нужно двигаться дальше", что-то о трансформации и разделении и сразу отключили доступ ко всей рабочей инфраструктуре", – рассказал журналистам уволенный сотрудник ABBYY.

По его словам, на встрече было около 100 человек, а затем такие же встречи провели для российских сотрудников венгерского и кипрского офисов. Он объяснил, что уволили только россиян, остальные сотрудники еще работают, но «что с ними будет дальше – непонятно».

"Думаю, одна из причин в том, что наши клиенты – крупные американские компании, и мы работаем с их документами. Видимо, они были недовольны тем, что к их информации могут получить доступ россияне. Но это мое предположение" , – добавил собеседник.

Компания ABBYY была основана в 1989 году уроженцем Еревана, выпускником Московского физико-технологического института Давидом Яном. Теперь штаб-квартира компании находится в США. Компания разрабатывает программное обеспечение для распознавания текста. В 2022 году ABBYY ушла из России.

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