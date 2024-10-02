СМИ: В российском Подмосковье застрелился бывший министр ЛНР

В российском Подмосковье с огнестрельным ранением головы был найден мертвым бывший "министр топлива, энергетики и угольной промышленности" так называемой "ЛНР" Константин Завизенов, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении российского издания ASTRA.

Там пишут, что Завизенов застрелился из принадлежавшего ему охотничьего ружья в своем доме в Истринском районе Московской области.

По словам его сына, которые приводит Mash, чиновник злоупотреблял алкоголем и последние полторы недели находился в запое, тяжело переживая расставание с женой. Сын также сообщил, что рядом с телом найдена предсмертная записка.

Напомним, в августе 2022 года Завизенов был назначен "министром" топлива, энергетики и угольной промышленности так называемой "ЛНР".