Омбудсмен рассказал, сколько украинских детей похитила Россия

Россия незаконно похитила более 20 тысяч украинских детей. Также существует риск депортации еще 1,5 млн украинских детей, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление омбудсмена по правам человека Дмитрия Лубинца.

Уполномоченный выступил на третьем пленарном мероприятии международной коалиции за возвращение украинских детей.

"Сообщил собравшимся о том, что РФ похитила из Украины более 20 тысяч детей. Однако существует высокий риск депортации еще 1,5 млн детей, которые остаются на временно оккупированных территориях. Принудительно перемещенным и депортированным меняют персональные данные для того, чтобы родные и Родина не смогли их найти и вернуть", - отметил омбудсмен.

Как отметил Лубинец, украинских детей отправляют в так называемые лагеря перевоспитания, где зомбируют российской пропагандой.

Также он рассказал партнерам о депортации интернатных заведений, таких как Олешковский детский дом-интернат в Херсонской области. Воспитанников сначала переместили на оккупированные территории, а затем депортировали в Россию. Детей из Херсонского областного дома ребенка вообще депортировали в Россию и усыновили без разрешения.

"Нам известны факты, что вывезенные в РФ украинские дети-сироты получают ненадлежащую медицинскую помощь и не имеют достойных условий пребывания", - добавил омбудсмен.

Депортация детей

Следует отметить, что Россия с начала полномасштабной войны продолжает незаконно вывозить украинских детей. Именно за депортацию детей Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина.

Украина работает над возвращением детей, однако, по словам омбудсмена, это процесс сложный. Россия не идет на контакт, а каждый случай рассматривается отдельно.

На днях стало известно, что Украине удалось эвакуировать из оккупации семью - мама и детей.