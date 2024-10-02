Опрос показал, сколько украинцев планируют уехать из-за проблем в энергетике зимой

Около 90% украинцев планируют провести осенне-зимний период 2024 года на своем постоянном месте жительства, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Об этом говрят данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Переместиться планируется около 10% респондентов. Из них 4% в пределах области, 3% в пределах страны, 2% за границу.

Две трети (64%) респондентов опрошенных украинцев на момент проведения опроса имели стабильную поставку электроэнергии, еще около 30% сообщили о минимальных отключениях, 4% сталкиваются с отключениями часто, еще 1% - постоянно. Среди регионов наихудшая ситуация в восточных областях: 13% опрошенных жителей отмечают частые отключения.

Опрос был проведен Социологической группой "Рейтинг" 20-23 сентября 2024 среди 1000 респондентов. Опрос проводился по всей территории Украины (кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 не превышает 3,1%.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что энергетическая устойчивость - один из наших самых больших вызовов этой зимой и осенью. По его словам, мы успешно преодолели три отопительных сезона, "но будущая зима может быть самой тяжелой".

По прогнозу ООН, этой зимой украинцам следует ожидать отключения электроэнергии продолжительностью от четырех до 18 часов в сутки.