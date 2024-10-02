Экс-министр обороны Британии призвал отправить войска в Украину

Бывший глава Министерства обороны Великобритании Бен Уоллес считает, что страна должна отправить войска, чтобы помочь тренировать и поддерживать украинскую армию, а также, что сейчас премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху показывает, как победить главу Кремля Владимира Путина. Об этом он написал в материале для The Telegraph, сообщает Европейская правда.

Уоллес акцентировал, что Запад "делал сильные и смелые заявления в отношении России", однако "реальность такова, что мы не достигли своей цели, и западная политика постепенной помощи Украине не работает".

Он считает, что у Путина есть два козыря: посылать россиян на войну, потому что он знает, что "изолирован от внутреннего бунта", и слабая вера в то, что Запад последователен в своих словах о том, что "он должен потерпеть поражение, а Украина – победить".

Однако, он верит, что есть способ доказать главе Кремля, что он ошибается.

"Да, это требует лидерства и непопулярных решений, и да, это также требует риска. Украина может победить, а Путин может и должен потерпеть поражение" , – написал он.

По мнению Уоллеса, Запад должен учить украинских военных.

"Британия могла бы подготовить 100 000, если бы захотела. Представьте, что могла бы сделать вся Европа. Мы можем тренировать их здесь, но мы также можем тренировать их в Украине" , – считает экс-глава британского Минобороны.

Он считает, что Британия должна отправить войска, чтобы помочь тренировать и поддерживать украинскую армию.

"Не воевать, а помочь тыловым эшелонам обслуживать оборудование, которое мы все прислали. Войска могли бы помочь в медицинском лечении раненых" , – пояснил он.

Также он акцентировал, что Британия должна использовать "свое часто демонстрируемое "лидерство", чтобы добиться соглашения о членстве Украины в НАТО.

"В Европе есть много тех, кто присоединится к нам. Некоторые уже присоединились" , – добавил он.

Говоря об израильском премьере, Уоллес отметил, что Израиль демонстрирует миру, что разговоры в ООН и "вежливая просьба" не работают. Поэтому, если он этого не сделает – никто другой не обезопасит Израиль.