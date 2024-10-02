Зеленский провел кадровые изменения в Службе внешней разведки
Президент Владимир Зеленский своими указами провел кадровые изменения среди заместителей председателя Службы внешней разведки, сообщает Украинская правда.
Согласно указам президента, Олег Луговский уволен с должности заместителя председателя и назначен на должность первого заместителя председателя СВР.
Также с должности заместителя председателя Службы внешней разведки уволен Олег Синайко, а на аналогичную должность назначен Геннадий Богач.
О причинах кадровых перестановок в указах президента не сказано.
Напомним, 26 марта главой Службы внешней разведки Зеленский назначил Олега Иващенко.