Зеленский провел кадровые изменения в Службе внешней разведки

Президент Владимир Зеленский своими указами провел кадровые изменения среди заместителей председателя Службы внешней разведки, сообщает Украинская правда.

Согласно указам президента, Олег Луговский уволен с должности заместителя председателя и назначен на должность первого заместителя председателя СВР.

Также с должности заместителя председателя Службы внешней разведки уволен Олег Синайко, а на аналогичную должность назначен Геннадий Богач.

О причинах кадровых перестановок в указах президента не сказано.

Напомним, 26 марта главой Службы внешней разведки Зеленский назначил Олега Иващенко.