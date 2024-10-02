Украина и французско-германский концерн будут совместно производить 155-мм снаряды

Заместитель министра обороны Дмитрий Клименков на открытии представительства французско-немецкого оборонного концерна KNDS в Киеве заявил, что Украина масштабирует производство 155-мм артиллерийских боеприпасов. Об этом говорится в сообщении Минобороны Украины, сообщает Левый берег.

Вновь созданная компания KNDS Ukraine LLC и украинская промышленность будут совместно производить в Украине 155-мм артиллерийские боеприпасы. Ее деятельность также сосредоточится на обеспечении технического обслуживания и ремонта техники производства KNDS, в частности танков Leopard 1 и Leopard 2, самоходных артиллерийских установок CAESAR и PzH 2000, а также бронемашин AMX 10RC.

Дмитрий Клименков поблагодарил Францию, Германию и всех партнеров, которые способствовали реализации этого сотрудничества. По его словам, открытие представительства KNDS в Украине заложит фундамент создания надежной системы безопасности и обороны в Европе.

"Кроме военной техники, критически важно производство снарядов калибра 155 мм на наших предприятиях. И я уверен, что вместе мы сможем воплотить много важных инициатив для укрепления безопасности в Украине и Европе в целом" , - отметил Клименков.

В будущем компания будет заниматься полноценным производством отдельных систем вооружения на территории Украины.

По данным KNDS, украинские Вооруженные силы уже используют или законтрактовали около 800 единиц техники и вооружения концерна. Это делает компанию одним из ключевых промышленных партнеров Украины в сфере обороны.