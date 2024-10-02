Сибига в Польше не имел официальной встречи с Сикорским

Визит министра иностранных дел Украины в Польшу, состоявшийся на этой неделе, сопровождало расхождение заявлений МИД двух стран по поводу того, встретился ли польский министр со своим украинским коллегой, сообщает Европейская правда.

Польское агентство PAP опубликовало заявление представителя МИД Польши Павла Вронского, который рассказал, что переговоры Сибиги с главой польской дипломатии Радославом Сикорским вообще не планировались.

Впрочем, по его словам, оба министра должны были бы увидеться, поскольку должны были стать участниками одной из панелей Варшавского форума по безопасности (без дальнейших официальных переговоров). Но в итоге Сикорский не смог присутствовать и на этой панели из-за занятости в правительстве.

В то же время украинские дипломаты настаивают, что министры все же встретились.

"Встреча состоялась. Сибига и Сикорский провели встречу вечером, но это была не официальная "двусторонка", а дружеское общение. Украинский министр поблагодарил за всестороннюю помощь Польше, они обсудили шаги для дальнейшего развития добрососедских отношений, дальнейшие шаги для решения чувствительных вопросов исторического прошлого" , – заявил "Европейской правде" собеседник в МИД.

Во время визита в Варшаву Сибига встретился с президентом Польши Анджеем Дудой, а также руководителями Сейма и Сената Польши, которые в том числе подняли вопрос об эксгумации погибших на Волыни поляков.