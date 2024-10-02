Израиль не будет таким сдержанным, отвечая на атаку Ирана – WSJ

Израиль взвешивает, как ответить на вчерашнюю ракетную атаку Ирана. Он может нанести удар по одному иранскому военному объекту. Но немногие ожидают, что на этот раз ответ Израиля будет таким же ограниченным, что станет новым испытанием для администрации Байдена, пытающейся избежать эскалации, отмечают корреспонденты газеты The Wall Street Journal, сообщает Зеркало недели.

"США уже не имеет достаточных дипломатических рычагов для принуждения к прекращению огня в Газе и Ливане" , — сказал Джонатан Паникофф, бывший офицер американской разведки, работающий сейчас в Атлантическом совете, вашингтонском аналитическом центре.

Теперь, когда Иран запустил более 180 баллистических ракет по Израилю, который, похоже, полон решимости осуществить решительный ответ, "задача избегания региональной войны находится в самой сложной точке с 7 октября", добавил Паникофф.

"В отличие от последней ракетной атаки Ирана, Израилю не нужно бояться, что удар по Ирану приведет к серьезному столкновению с "Хезболлой". Недавнее наземное наступление Израиля против "Хезболлы" и ее огромных ракетных сил значительно снизило ее возможности" , — считают корреспонденты.

По мнению некоторых аналитиков, израильская атака на ядерные объекты или нефтяную инфраструктуру Ирана значительно повысила бы ставки. Такой авиаудар может спровоцировать Тегеран на более мощные ракетные обстрелы, организацию террористических атак против израильских интересов за рубежом и активизацию ядерной программы, что ускорит путь Ирана к созданию бомбы.

Но Израиль, скорее всего, будет избегать ударов по целям, которые могут спровоцировать полномасштабную войну с Ираном, считает Норман Рул, занимавший с 2008 по 2017 год пост руководителя американской разведки по Ирану.

Напомним, что Армия обороны Израиля, комментируя иранскую атаку 1 октября, заявила, что считает это объявлением войны и анонсировала "беспрецедентный ответ". Кроме того, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран, когда нанес массированный удар баллистикой, "совершил большую ошибку" и будет наказан за свои действия.