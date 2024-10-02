Президент Грузии не подписала законопроект, ограничивающий права ЛГБТ

Президент Грузии Саломе Зурабишвили не подписала в установленные сроки законопроекты, которые ограничивают права ЛГБТ-сообщества, но и не наложила на них вето, однако пакет законопроектов может подписать спикер парламента Шалва Папуашвили, сообщает Эхо Кавказа.

Это подтвердили в администрации президента.

Как пояснили представители офиса Зурабишвили, президент не будет накладывать вето, потому что не планирует возвращать документ в парламент даже с мотивированными замечаниями.

Однако, согласно Конституции Грузии, если президент не подписал законопроект и не ветировал документ – его подписывает председатель парламента, а затем закон обнародуется и вступает в силу в течение пяти дней.

Напомним, 20 июня юридический комитет парламента Грузии поддержал пакет предложенных изменений в законодательство, которые ограничат права ЛГБТ и возможность распространять информацию на эту тему.

Всего в пакет входит 19 проектов законов, ключевым из них является проект "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних".

17 сентября парламент Грузии принял в третьем чтении законодательный пакет о "семейных ценностях и защите несовершеннолетних", который критиковали в ЕС и Совете Европы.

Правящая "Грузинская мечта" утверждает, что этим пакетом она хочет "защитить семейные ценности", но на самом деле он ограничивает права ЛГБТ-сообщества и вводит цензуру.

В июне Венецианская комиссия подготовила критический отчет по законопроекту.