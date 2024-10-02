В шведском Стокгольме обстреляли посольство Израиля

Шведская полиция заявила в среду, что накануне возле посольства Израиля в Стокгольме произошла стрельба.﻿ Со ссылкой на AFP, сообщает Европейская правда.

По словам правоохранителей, они получили сообщение о "взрыве", который прогремел на улице возле посольства в центре Стокгольма незадолго до 18:00 во вторник.

"Мы обнаружили следы, указывающие на стрельбу возле посольства Израиля, но мы не хотим раскрывать, какие именно следы были обнаружены, поскольку расследование продолжается" , – сказала AFP пресс-секретарь полиции Стокгольма Ребекка Ландберг.

В заявлении шведской полиции говорится о том, что по имеющейся информации, здание посольства обстреляли.

Пресс-секретарь добавила, что в результате стрельбы никто не пострадал и что начато расследование по факту преступления с применением оружия при отягчающих обстоятельствах, создания опасности для окружающих и незаконных угроз.

Полиция не провела никаких арестов, но пресс-секретарь отметила, что район находится под пристальным наблюдением камер, и полиция активно собирает и анализирует материалы.

Сообщалось также, что утром в Копенгагене прогремели два взрыва возле посольства Израиля, вероятно, на фоне вечерней ракетной атаки Ирана против Израиля в ответ на операцию против "Хезболлы" в Ливане.

Впоследствии стало известно, что правоохранители задержали трех подозреваемых в утренних взрывах, произошедших возле посольства Израиля.