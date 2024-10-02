В Минобороны заявили, что новые повестки с QR-кодом уже тестируют
Минобороны хочет ввести новый формат повесток, которые теперь будут содержать QR-код: их введут в ближайшее время и уже тестируется функциональность, сообщает Экономическая правда.
Об этом заявила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко в комментарии для DOU.
QR-код, размещенный на каждой повестке, позволит через приложение "Резерв+" мгновенно проверить силу документа. В приложении появится сканер, которым этот код можно будет отсканировать, чтобы получить информацию, в частности:
- действие повестки;
- дату и номер документа;
- ТЦК, который выдал повестку;
- имя лица, подписавшего документ;
- назначение повестки (уточнение данных, направление на ВВК, боевая повестка) и другие детали.