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В Минобороны заявили, что новые повестки с QR-кодом уже тестируют

В Минобороны заявили, что новые повестки с QR-кодом уже тестируют
Фото: mil.gov.ua

Минобороны хочет ввести новый формат повесток, которые теперь будут содержать QR-код: их введут в ближайшее время и уже тестируется функциональность, сообщает Экономическая правда.

Об этом заявила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко в комментарии для DOU.

QR-код, размещенный на каждой повестке, позволит через приложение "Резерв+" мгновенно проверить силу документа. В приложении появится сканер, которым этот код можно будет отсканировать, чтобы получить информацию, в частности:

  • действие повестки;
  • дату и номер документа;
  • ТЦК, который выдал повестку;
  • имя лица, подписавшего документ;
  • назначение повестки (уточнение данных, направление на ВВК, боевая повестка) и другие детали.

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