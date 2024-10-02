Киберспециалисты ГУР атаковали банковский сектор РФ - источник

Специалисты Главного управления разведки осуществили очередную кибератаку на банковский сектор России, который обеспечивает ее агрессию против Украины. Со ссылкой на собеседника из военной разведки, сообщает Лига.net.

По его данным, под удар киберкорпуса разведки, в том числе, попали Альфа-Банк, банк "Открытие" и телекоммуникационный оператор "Ростелеком".

Собеседник отметил, что в результате атаки произошел глобальный сбой в системе быстрых платежей, а также прекратили работу мобильные приложения банков, онлайн-банкинг и внутренние сервисы финансовых учреждений.

В целом даже пропагандистские ресурсы РФ признали глобальный сбой, но не указывали его причины и не могли назвать сроки возобновления работы сервисов. В Альфа-Банке впоследствии заявили, что у них якобы были технические работы и теперь удалось возобновить работу.а