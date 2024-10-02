МИД осудило атаку Ирана по Израилю и призвало партнеров так же защищать небо Украины

МИД Украины решительно осудил массированную иранскую ракетную атаку против Израиля вечером 1 октября 2024 года и призвал стороны ближневосточного противостояния не допустить перерастания конфликта в широкомасштабную войну.﻿﻿ Со ссылкой на заявление МИД, сообщает Украинская правда.

"Мирные люди никогда не должны быть целями для смертоносных атак. В очередной раз призываем все стороны ближневосточного противостояния не допустить перерастания конфликта в широкомасштабную войну, последствия которой будут иметь катастрофический характер не только для людей в регионе, но и для всего мира.

Украина, которая уже более двух с половиной лет сопротивляется неспровоцированной вооруженной агрессии, противостоит не только государству-агрессору России, но и ее приспешникам, в частности Ирану, который поставляет российскому режиму вооружение для войны против нашего государства. Осуждаем действия иранского режима, которые дестабилизируют сразу два региона: Европу и Ближний Восток.

Поддерживаем оперативные действия союзников и партнеров Израиля, которые приняли превентивные меры для минимизации негативных последствий ракетных обстрелов израильской территории со стороны Ирана. Призываем союзников Украины так же решительно и без колебаний защищать украинское небо от российских ракетных и дроновых атак, поскольку человеческая жизнь одинаково ценна в любой части мира" , - говорится в заявлении.

Дипломаты отметили важность неукоснительного соблюдения всеми государствами мира норм и принципов международного права и Устава ООН.

В МИД отмечают, что скорейшая стабилизация ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке является важным условием для недопущения дальнейшей региональной дестабилизации.