США выделили $825 млн на поддержку украинской энергетики
Агентство США по международному развитию (USAID) выделило 825 миллионов долларов на поддержку энергетической системы Украины этой зимой. Об этом заявила администратор USAID Саманта Павер во время своего визита в Киев, сообщает Радио Свобода.
По ее словам, эта сумма – вдвое больше, чем USAID выделял на энергетику в прошлом году.
«С приближением зимы Путин снова атакует энергетическую инфраструктуру в надежде использовать холодную погоду как оружие против украинского народа. Поэтому мы выделили 825 миллионов долларов на энергетическую систему Украины этой зимой. Это почти вдвое больше, чем мы инвестировали в прошлом году. И эти ресурсы теперь позволят нам поддержать тех, кто производит ремонтные работы, наращивает мощности и защищает критически важную инфраструктуру», – отметила администратор USAID.
Кроме того, USAID выделяет 237 миллионов долларов на гуманитарную помощь Украине.
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