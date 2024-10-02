В Украине планируют возобновить эксгумации жертв Волыни

Украинский институт национальной памяти планирует включить работы по поиску и эксгумации останков поляков в Ровенской области в 2025 году, реагируя на соответствующие запросы со стороны граждан Польши.﻿ Об этом говорится в заявлении УИНП, сообщает Европейская правда.

В институте отметили, что получили обращение в сентябре, по результатам которого намерены "включить поисковые работы на территории Ровенской области в план работы и мероприятий на 2025 год".

Глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович отметил, что украинская сторона и дальше открыта к взаимодействию с польскими институтами относительно поиска, сохранения и ухода за местами памяти украинцев в Польше и поляков в Украине.

"Однако учитывая то, что официальные межинституциональные механизмы по решению проблемных вопросов с польской стороной в вопросах восстановления и сохранения мест памяти уже длительное время не действуют... УИНП склоняется к решению пойти навстречу интересам граждан Польши" , – добавил он.

Дробович отметил, что в случае получения от польских граждан необходимых уточнений по локализации потенциальных мест поиска УИНП будет "стараться помочь им, несмотря на войну и сложную экономическую ситуацию".

Хотя в сообщении не уточняется, кто именно направил запрос, но "ЕвроПравда" ранее сообщала об обращении руководительницы Общества польско-украинского примирения Каролины Романовской, которое касалось как раз села Углы на территории современной Ровенской области.

О шаге навстречу Варшаве стало известно также на фоне визита министра иностранных дел Андрея Сибиги в Польшу, где он принимал участие в Варшавском форуме по безопасности и встретился с рядом польских чиновников.