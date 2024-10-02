Стало известно, когда будет голосование за новый состав Еврокомиссии

Президент Европарламента Роберта Метсола объявила, что проведение слушаний по кандидатурам комиссаров новой Еврокомиссии состоится в ноябре. Об этом она написала в X (Twitter), сообщает Европейская правда.

По ее словам, слушания по кандидатурам еврокомиссаров состоятся с 4 по 12 ноября.

"Получив мандат от европейских граждан, евродепутаты будут задавать вопросы, оценивать, тщательно изучать и голосовать", – отметила Метсола.

Накануне соответствующие сроки проведения слушаний одобрили руководители комитетов Европейского парламента.

Из-за таких сроков слушаний новая Еврокомиссия заработает не раньше начала декабря. А если Европарламент отклонит несколько кандидатур комиссаров, этот срок сдвинется до января.

Урсула фон дер Ляйен на сессии Европарламента предложила структуру и состав исполнительной коллегии ЕС из кандидатур, предложенных правительствами стран-членов 17 сентября.

Ранее стало известно, что фон дер Ляйен оказывала давление на Европарламент с требованием перенести слушания по будущим комиссарам на октябрь, раньше, чем было запланировано, чтобы следующий состав Еврокомиссии мог начать работу 1 ноября.

Такой шаг объясняли тем, что исполнительный орган ЕС должен начать работу в новом составе до президентских выборов в США.