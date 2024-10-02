ХАМАС признал за собой ответственность за стрельбу в Тель-Авиве

Вооруженное крыло ХАМАСа, бригады "Аль-Кассам", взяло на себя ответственность за стрельбу и ножевые нападения в Тель-Авиве. Заметим, что вчера в результате столкновений погибли по меньшей мере семь человек.﻿ Cо ссылкой на The Guardian, пишет Карина Левицкая, РБК-Украина.

Сегодня бригада "Аль-Кассам" заявила, что берет на себя ответственность за вчерашнюю операцию.

Напомним, что вчера, 1 октября, в Тель-Авиве неизвестные начали стрельбу в районе Яффо. Сначала сообщалось о четырех погибших и семи пострадавших. Позже количество жертв и раненых возросло.

Отметим, что среди раненых есть украинка.