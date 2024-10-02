Украина является самой заминированной страной мира – Лубинец

В результате российской вооруженной агрессии примерно 142 тыс. км² территории Украины считаются потенциально заминированными. Украина является наиболее заминированным государством мира. Об этом заявил омбудсман Дмитрий Лубинец, сообщает Левый берег.

Выступая на Международном Бакинском форуме омбудсманов по вопросам изменения климата и прав человека в Азербайджане, Лубинец сообщил об экологическом ущербе, нанесенном РФ в Украине.

"Свыше 4700 экологических преступлений на 64 млрд долларов, что привело к загрязнению почв, воды, воздуха и нанесло ущерб природно-заповедному фонду Украины" , - заявил Лубинец.

На форуме также обсуждался вопрос влияния минирований на экологию, по данным Лубинца, в результате российской вооруженной агрессии, Украина является наиболее заминированным государством мира.

"По данным ООН, это ставит под угрозу жизни и здоровье более 6 млн человек. Лишь с 24 февраля 2022 года от подрыва мин и взрывоопасных предметов погибли 309 человек. Около 142 тысяч км² считаются потенциально заминированными. Для сравнения, после войны в Хорватии потенциально заминированными считались 13 тысяч км2. С 1996 года процесс разминирования этой территории все еще не завершен!" , – подчеркнул омбудсман.

Лубинец сообщил, что в Украине к разминированию привлечены 2149 операторов противоминной деятельности. Наибольшая потребность для Украины — обеспечение специалистов надлежащим оборудованием и средствами.