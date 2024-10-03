Курс валют НБУ на 3 октября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 3 октября 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 2 октября, вырос до уровня 41.2755 за 1 доллар.

Евро подорожал на до 45.7147 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов снизился до отметки 54.8716 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка снизился до отметки 48.6797 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого понизился до уровня 10.6443 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 41.275 500 EUR Евро 45.714 700 GBP Фунт стерлингов 54.871 600 CHF Швейцарский франк 48.679 700 PLN Польский злотый 10.644 300

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.