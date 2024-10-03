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Курс валют НБУ на 3 октября

Курс валют НБУ на 3 октября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 3 октября 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 2 октября, вырос до уровня 41.2755 за 1 доллар.

Евро подорожал на до 45.7147 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов снизился до отметки 54.8716 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка снизился до отметки 48.6797 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого понизился до уровня 10.6443 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 41.275500 +0.0279
EUR Евро 45.714700 +0.0041
GBP Фунт стерлингов 54.871600 --0.062
CHF Швейцарский франк 48.679700 --0.0245
PLN Польский злотый 10.644300 --0.0223

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.

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