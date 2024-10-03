Курс валют НБУ на 3 октября
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 3 октября 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 2 октября, вырос до уровня 41.2755 за 1 доллар.
Евро подорожал на до 45.7147 за 1 евро.
Курс фунта стерлингов снизился до отметки 54.8716 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка снизился до отметки 48.6797 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого понизился до уровня 10.6443 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|41.275500
|EUR
|Евро
|45.714700
|GBP
|Фунт стерлингов
|54.871600
|CHF
|Швейцарский франк
|48.679700
|PLN
|Польский злотый
|10.644300
Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.
Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.