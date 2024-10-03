В Минобороны РФ заявили о массированной атаке: сбили более 110 дронов

Российское Минобороны заявило о массированной атаке беспилотников в 4 регионах – уверяют, что сбили 113 дронов, однако российские паблики, которые традиционно сообщают об атаках и публикуют соответствующие фото и видео, ничего этой ночью не писали, сообщает Украинская правда.

"Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 113 украинских беспилотных летательных аппаратов" , – говорится в сообщении.

Сообщается, что якобы 73 БпЛА сбили над Белгородской областью, 25 – Воронежской, 14 –Курской и 1 – наl Брянской областью.