В Киеве снова зафиксирован высокий уровень загрязненности воздуха
Сегодня, 3 октября, в Киеве зафиксирован высокий уровень загрязненности воздуха. Причиной этому являются пожары в экосистеме Киевской области, а также трансграничное влияние, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация (КГГА).
До улучшения ситуации в КГГА советуют:
- закрыть окна;
- ограничить пребывание на улице;
- пить много воды;
- если есть очиститель воздуха, то включить его на максимум.
Согласно данным стационарных пунктов мониторинга атмосферного воздуха на Правом берегу Киева:
- ул. Туровская, 28 общий индекс качества воздуха - 80 (высокий уровень загрязненности);
- ул. Щусева, 20 - 92 (высокий уровень загрязненности);
- проспект Европейского Союза, 64-Г - 82 (высокий уровень загрязненности);
- проспект Берестейский, 97 - 86 (высокий уровень загрязненности);
- ул. Китаевская, 22 - 77 (высокий уровень загрязненности).
В частности на Левом берегу Киева:
- ул. Харьковское шоссе, 7/1 общий индекс качества воздуха - 88 (высокий уровень загрязненности).
- Архитектора Вербицкого, 26 - 85 (высокий уровень загрязненности).
Что предшествовало
Недавно в Украине начали фиксировать существенное загрязнение воздуха пылью из-за ее переноса ветровыми потоками с Каспийской низменности.
В частности, как утверждали вчера, 2 октября, в КГГА, еще одной причиной загрязнения являются масштабные лесные пожары, продолжающиеся на территории России.