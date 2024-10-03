США и Южная Корея провели совместные учения в Японском море

Военно-морские силы США и Южной Кореи провели двухдневные совместные учения в Японском море с целью усиления оперативной совместимости, сообщает Укринформ.

Маневры проходили в среду и четверг в водах близ города Пхохан на юго-востоке Корейского полуострова.

К тренировкам привлекались четыре боевых корабля, в том числе десантные южнокорейский ROKS Marado и американский USS Boxer с несколькими десятками ударных вертолетов и боевых самолетов на борту.

Во время учений корейские и американские военные отработали проведение совместных десантных и других операций и усилили оперативную совместимость, чтобы поддерживать на высоком уровне готовность союзников к реагированию на любые провокации со стороны врага.