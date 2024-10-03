WSJ: Маск поддерживал республиканцев масштабнее чем предполагалось

Финансовая поддержка республиканских партий со стороны Илона Маска, основателя Tesla, оказалась значительно масштабнее и началась раньше, чем предполагалось ранее, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Как сообщили осведомленные источники, миллиардер тайно передал десятки миллионов долларов группам, связанным с бывшим советником Дональда Трампа Стивеном Миллером и сторонниками губернатора Флориды Рона ДеСантиса, претендующего на пост президента США.

Эти взносы, ранее не раскрытые, подчеркивают ключевую роль Маска в финансировании республиканских инициатив задолго до создания им суперкомитета политических действий для поддержки Трампа.

Маск также стал одним из крупнейших доноров консервативных организаций. Вкупе с его влиянием в соцсетях это делает его одной из самых влиятельных фигур в американской политике.

Осенью 2022 года более 50 миллионов долларов, выделенных Маском, были направлены на рекламные кампании группы "Граждане за здравомыслие", которые критиковали демократов по вопросам трансгендерного медицинского обслуживания и иммиграции.

Предыстория

Илон Маск активно поддерживает Дональда Трампа в его президентской кампании, по сообщениям СМИ, ежемесячно выделяя около 45 млн долларов в пользу комитета America PAC, который поддерживает республиканского кандидата.

Примечательно, что Маск начал активно финансировать Трампа после покушения на него. На одном из митингов в Пенсильвании 20-летний Томас Мэтью Крукс попытался выстрелить в кандидата.