Первая область в Украине определила дату старта отопительного сезона

Отопительный сезон в Житомирской области планируют начать в этом году 1 ноября, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорят слова главы Житомирской областной военной администрации Виталия Бунечко в эфире "Суспільне Новини".

Что известно об отопительном сезоне в Житомирской области

Согласно информации начальника ОВА, по состоянию на 2 октября 2024 года необходимые договоры с поставщиками газа уже заключили все коммунальные предприятия области. Завершены также все основные подготовительные работы к началу отопительного сезона.

Исходя из этого, начать подачу централизованного теплоснабжения в Житомирской области планируют предварительно 1 ноября.

"Мы готовимся к сложной зиме. Вместе с тем хочу доложить, что Житомирщина полностью готова к отопительному сезону" , - подчеркнул Бунечко.

В то же время он отметил, что местные власти будут учитывать также и температурные режимы.

Подготовка к зиме социальной инфраструктуры

По словам главы Житомирской ОВА, социальная инфраструктура области обеспечена генераторами и другими источниками альтернативной энергии уже на 94%.

"И мы продолжаем работать вместе с благотворителями, вместе с международными партнерами" , - добавил он.

Бунечко уточнил, что альтернативными видами топлива обеспечены 60% котельных Житомирской области.

"Мы готовились. Мы понимали и понимаем, что зима может быть достаточно непростой" , - признал он.

Чиновник рассказал также об обеспечении энергией социальных учреждений, в частности больниц.

"Наши четыре больницы уже обеспечены солнечной энергией и будут получать в случае блэкаутов свет от солнца. Еще на трех больницах мы завершаем соответствующие работы. Недавно вместе с Министерством здравоохранения, с благотворительным фондом Евгения Пивоварова мы 27 медицинских учреждений обеспечили 77 системами хранения энергии Tesla Powerwall" , - поделился он.

Кроме того, в рамках международной поддержки USAID (Агентства США по международному развитию) в Житомир уже были поставлены две когенерационные установки.

"Одна уже установлена. Другая будет установлена до 1 ноября и будет запускаться в работу" , - уточнил Бунечко.

Он добавил, что предприниматели региона также осознают необходимость в альтернативных видах топлива и просчитывают возможности установки когенерационных установок (несмотря на то, что это - достаточно дорогостоящее оборудование).

В заключение глава ОВА отметил, что все "Пункты несокрушимости" региона (а это - около 500 локаций), также готовы к работе в случае необходимости.