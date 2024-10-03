Трампу выдвинули новые обвинения из-за штурма Капитолия

Относительно экспрезидента Дональда Трампа выдвинули обновленные обвинения в связи с его ролью в событиях под Капитолием 6 января 2021 года, после того как Верховный суд частично встал на его сторону, сообщает Европейская правда.

2 октября спецпрокурор Джек Смит передал в суд представление на 165 страниц, чтобы судья Таня Чуткан исследовала, все ли действия Трампа в контексте событий 6 января защищены его президентским иммунитетом, и описывает попытки Трампа предотвратить смену власти как "частные преступные усилия".

Спецпрокурор аргументирует, что комплекс поступков Трампа следует рассматривать как "частную схему".

"Он масштабно использовал частные лица и инфраструктуру своей кампании в попытках изменить результаты выборов и действовал как частное лицо, будучи кандидатом на должность" , - отметил Смит.

В представлении приводят дополнительные доказательства того, как Трамп пытался повлиять на ответственных за выборы чиновников в ключевых штатах, чтобы изменить результат в свою пользу, и что Трамп продолжал делать безосновательные заявления о своих успехах, несмотря на то, что окружение давало ему правдивую информацию.

У Трампа назвали новые обвинения "полными лжи" и "неконституционными" и предположили, что их умышленно внесли после дебатов кандидатов в вице-президенты, которые стали "провальными" для демократа Тима Уолза.

В деле появились новые детали о взаимодействии Трампа с его вице-президентом Майком Пенсом. Хотя Верховный суд постановил, что их разговоры могут пользоваться иммунитетом, прокурор Смит аргументирует, что в данном случае их следует рассматривать не как чиновников, а частных лиц-кандидатов на должность.

В разговоре с Пенсом на Рождество Трамп якобы попытался подтолкнуть его к отказу утверждать голоса избирателей, на что вице-президент осторожно отказал словами, что "не думает, что имеет полномочия изменять результат".

Также упоминаются заметки Пенса от 4 января 2021 года из встречи с Трампа, из которых следует, что тот говорил, что "там, где произошло мошенничество, правила меняются" и призвал Пенса "быть решительным, но тот говорил, что "этот аргумент не работает ".

Напомним, в июле Верховный суд принял решение, впервые установившее границы президентского иммунитета, освобождая первое лицо в США от ответственности за ряд действий, которые он или она совершают из-за должностных обязанностей.

Это побудило федеральных прокуроров изменить обвинительный акт по поводу незаконных попыток изменить результат президентских выборов 2020 года, убрав оттуда действия и доказательства, в отношении которых экс-президент США может заявить об иммунитете.