​Минэкономики и Нацбанк презентовали систему страхования военных рисков

Министерство экономики Украины и Нацбанк представили систему страхования военных рисков, которая предусматривает создание Государственного агентства по страхованию военных рисков. Об этом говорится в сообщении Минэкономики, сообщает Левый берег.

Проект закона "О системе страхования военных рисков", разработанный Национальным банком Украины совместно с Минэкономики и Минфином, внедряет общегосударственную систему страхования от военных рисков для населения, бизнес-сообщества и т.д.

Как сообщил первый заместитель министра экономики Украины Алексей Соболев, отсутствие покрытия военных рисков является существенным препятствием для привлечения инвесторов для восстановления Украины и развития экономики.

"Мы хотим исправить это, создав единую систему страхования от военных рисков. Уже есть ряд работающих инструментов на этом рынке" , – отметил он.

Речь идет о механизме Unity для страхования судов, где государство выделило небольшую часть капитала для покрытия первого риска, позволив существенно оживить рынок и снизить ставки в несколько раз.

"У нас есть успешные крупные проекты с MIGA, запускается сотрудничество с DFC, есть первый договор страхования от военных рисков инвестиционного кредита от Экспортно-кредитного агентства. Наша цель - объединить все действующие программы в единый пул, создать понятные правила игры и наконец иметь возможность привлечь на этот рынок международных перестраховщиков" , – добавил Соболев.

Комплексная общегосударственная система страхования военных рисков будет финансироваться как за счет аккумулированных обязательных страховых платежей по договорам страхования, так и при финансовой помощи доноров.

Кроме того, в проекте закона предусмотрено создание Министерством экономики Государственного агентства по страхованию военных рисков, которое будет определять общую политику оценки и принятия рисков для страховщиков-участников системы. Также Агентство будет разрабатывать стандартизированные страховые продукты, определять централизованные подходы к ценообразованию и проводить Единую централизованную базу данных в системе страхования военных рисков.

Система будет покрывать риски физического вреда, нанесенные войной, в частности, предполагается, что обязательному страхованию будет подлежать имущество, переданное в залог, и объекты жилищного строительства. В настоящее время продолжаются консультации по возможному уточнению перечня объектов обязательного страхования. На последующих этапах планируется расширение покрытия для большего круга объектов.

Проект закона планируется передать профильному комитету Верховной Рады до конца декабря этого года с учетом замечаний бизнес-сообщества и представителей страхового рынка.