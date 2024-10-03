Глава разведки Эстонии: Заморозка не завершит войну в Украине

Руководитель Департамента внешней разведки Эстонии Каупо Розин не считает возможным долгосрочное завершение войны в Украине в случае, если произойдет замораживание конфликта. Об этом он рассказал в программе DW Conflict Zone, сообщает Европейская правда.

Розин не согласен с мнением некоторых западных политиков, которые проявляют желание быстро достичь дипломатического решения военного конфликта в Украине и компромисса с Россией и считают, что перезагрузка отношений с Москвой возможна или даже неизбежна.

"Я убежден, что нынешний российский режим должен быть побежден стратегически. Потому что даже если Путин частично преуспеет в достижении своих целей, мы считаем, он будет продолжать. Поэтому война в Украине не будет закончена в среднесрочной перспективе, даже если в какой-то момент мы получим замороженный конфликт или что-то вроде этого" , – считает глава эстонской разведки.

По его словам, в продолжающейся в Украине войне на истощение в конце концов победит та сторона, у которой больше воли и ресурсов.

"Очевидно, что Украине нужно дополнительное оружие, дополнительные боеприпасы. Поэтому мы не должны каким-то образом сами себя сдерживать в поддержке Украины любыми видами оружия или боеприпасов, в которых они нуждаются" , – заявил Розин.