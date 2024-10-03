Глава разведки Эстонии: Заморозка не завершит войну в Украине
Руководитель Департамента внешней разведки Эстонии Каупо Розин не считает возможным долгосрочное завершение войны в Украине в случае, если произойдет замораживание конфликта. Об этом он рассказал в программе DW Conflict Zone, сообщает Европейская правда.
Розин не согласен с мнением некоторых западных политиков, которые проявляют желание быстро достичь дипломатического решения военного конфликта в Украине и компромисса с Россией и считают, что перезагрузка отношений с Москвой возможна или даже неизбежна.
"Я убежден, что нынешний российский режим должен быть побежден стратегически. Потому что даже если Путин частично преуспеет в достижении своих целей, мы считаем, он будет продолжать. Поэтому война в Украине не будет закончена в среднесрочной перспективе, даже если в какой-то момент мы получим замороженный конфликт или что-то вроде этого", – считает глава эстонской разведки.
По его словам, в продолжающейся в Украине войне на истощение в конце концов победит та сторона, у которой больше воли и ресурсов.
"Очевидно, что Украине нужно дополнительное оружие, дополнительные боеприпасы. Поэтому мы не должны каким-то образом сами себя сдерживать в поддержке Украины любыми видами оружия или боеприпасов, в которых они нуждаются", – заявил Розин.
"Если мы говорим о долгосрочном решении конфликта, то я не вижу для нас другого варианта, кроме как сделать так, чтобы в конце концов победили украинцы. И думаю, что на самом деле это можно сделать", – подчеркнул глава Департамента внешней разведки Эстонии.