Сегодня, 3 октября, в трех областях Украины ввели аварийные графики отключения света. Речь идет о Сумском, Харьковском и Полтавском регионах, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает АО "Сумыоблэнерго".

Сумская область

Аварийные отключения, согласно сообщению АО "Сумыоблэнерго" действуют в Сумах, а также Сумском районе области.

"Энергетики делают все для ликвидации аварийной ситуации... Помним о причине такой ситуации - это террористические акты российской армии", - добавили в "Сумыоблэнерго".

Харьковская область

Графики аварийных включений действуют в Харькове и Харьковском районе.

Полтавская область

В соответствии с распоряжением "Укрэнерго", аварийные отключения в объеме 50 МВт были введены в Миргородском и Полтавском районах области.

Причина отключений

"Ночью российские БпЛА атаковали энергообъекты в нескольких областях. В результате попаданий есть поврежденное оборудование и обесточенные потребители. Там, где позволяет ситуация с безопасностью, уже продолжаются аварийно-восстановительные работы", - пишет "Укрэнерго".

Советы на случай отключения света

Чтобы быть готовыми к отключениям, необходимо:

запастись свечами и LED-фонариками;

используйте светлое время суток для выполнения важных дел, таких как приготовление пищи, работа или учеба;

подготовьте резервные источники энергии. Если возможно, приобретите портативные зарядные устройства или генераторы для зарядки телефонов и других гаджетов;

используйте солнечные панели. Если у вас есть возможность, рассмотрите приобретение переносных солнечных панелей для зарядки устройств;

создайте запасы воды: Запаситесь бутилированной водой или заполните емкости с водой, ведь без электричества могут возникнуть проблемы с водоснабжением.

Отключение света в Украине

С начала этого года Россия уже осуществила девять масштабных атак на энергетические объекты Украины. Это привело к дефициту мощности в энергосистеме во время пиковых потребностей.

Этим летом, на фоне обстрелов и жары, снова начались отключения электроэнергии для бытовых потребителей.

Центр противодействия дезинформации также опубликовал несколько возможных сценариев по электроснабжению в Украине на осенне-зимний период. Согласно "оптимистическому" варианту, электроэнергия будет поставляться в течение 12 часов в день.