В ряде областей объявлена тревога из-за угрозы баллистики (Обновлено)

Власти Украины объявили воздушную тревогу в 13 областях и столице из-за угрозы применения россиянами баллистического вооружения, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ в Telegram.

"Внимание! Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога!".

Воздушные силы призывают жителей этих регионов не игнорировать сигналы воздушной тревоги и идти в укрытие.

Обновлено: В 11:46 тревогу в столице отменили. Опасность продолжалась 19 минут. Угроза для других областей сохраняется.