В ряде областей объявлена тревога из-за угрозы баллистики (Обновлено)
Власти Украины объявили воздушную тревогу в 13 областях и столице из-за угрозы применения россиянами баллистического вооружения, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ в Telegram.
"Внимание! Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога!".
Воздушные силы призывают жителей этих регионов не игнорировать сигналы воздушной тревоги и идти в укрытие.
Обновлено: В 11:46 тревогу в столице отменили. Опасность продолжалась 19 минут. Угроза для других областей сохраняется.